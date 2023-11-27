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Эксперт назвал главное преимущество российской техники в зоне спецоперации зимой

Военный эксперт Кнутов заявил о морозоустойчивости всей техники ВС России
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Фото: РИА Новости
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Вся техника Вооруженных сил (ВС) России предназначена для ведения боевых действий в мороз. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в понедельник, 27 ноября.

«Независимо от того, мороз или жара, наша техника работает уверенно и устойчиво. Единственное, нужно применять соответствующие смазки, то есть подбирать масла. В противном случае масло может застыть, и всё на этом закончится», — объяснил Кнутов в беседе с Lenta.Ru.

Военный эксперт подчеркнул, что правильное обслуживание и подготовка техники к зиме обеспечивают преимущество и функционирование без каких-либо проблем в любую погоду.

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Ранее в этот день The Wall Street Journal сообщила, что ряд западных чиновников опасается, что Киев может потерпеть крах в зоне спецоперации уже этой зимой.

По данным газеты, Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку пехоты из-за больших потерь. Нехватка боеприпасов также означает, что Киев вряд ли сможет провести еще одно крупное наступление в течение некоторого времени, добавляет газета.

25 ноября издание Business Insider написало, что поставленные в ВСУ западные танки Leopard, Challenger и Abrams не смогли изменить ситуацию в зоне спецоперации по защите Донбасса, сообщает телеканал «360».

С февраля 2022 года ВСУ получили в свое распоряжение передовые западные танки — немецкие Leopard, английские Challenger и американские Abrams, однако они так и не стали «волшебным оружием», способным изменить ход конфликта, пишет Life.Ru.

Теперь Киеву в преддверии зимы необходимо решить, как использовать свой ограниченный арсенал в тот момент, когда контрнаступательные операции ВСУ замедляются, а российское наступление усиливается , сообщается на сайте kp.ru.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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