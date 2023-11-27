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Глава Харьковской области рассказал о покушении на своего заместителя
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Глава Харьковской области рассказал о покушении на своего заместителя

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев 27 ноября сообщил, что на его заместителя было совершено покушение.

«На сотрудника нашей администрации, моего заместителя, совершено покушение. Ему сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. В данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает», — приводит его слова «РИА Новости».

По его словам, сотрудники спецслужб выясняют обстоятельства происшествия. В самой администрации агентству указали, что речь идет об Александре Слисаренко.

Сообщения о покушении на заместителя главы администрации региона появились в Telegram-каналах, в том числе украинских, 23 ноября.

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Днем ранее стало известно, что во Владикавказе в результате стрельбы тяжело ранили Алана Гагиева, брата главы североосетинского города Алагира Германа Гагиева. По данным источника «Известий», 34-летний мужчина выходил из круглосуточной аптеки, когда к зданию подъехало авто, из которого два человека открыли огонь. Позднее чиновник сообщил, что состояние его брата тяжелое, но не критическое.

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