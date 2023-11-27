Нетаньяху показал Маску последствия нападения ХАМАС на Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и американский миллиардер и владелец SpaceX Илон Маск посетили кибуц Кфар-Аза на юге страны, который подвергся нападению ХАМАС 7 октября. Об этом сообщила в понедельник, 27 октября, канцелярия Нетаньяху.

Представитель ЦАХАЛ Лиад Даймонд проинформировал Маска о резне в кибуце. Миллиардеру показали дома убитых мирных жителей и фото с последствиями нападения.

Как отмечает израильское издание Mako, бизнесмен прибыл в Израиль менее чем на сутки. После посещения Кфар-Азы Маск направится в кнессет (парламент) Израиля.

О том, что Маск посетит Израиль, стало известно ранее в этот день. У него запланированы встречи с президентом страны Ицхаком Герцогом, а также с семьями тех, чьи родственники еще удерживаются членами палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Также сообщалось о достигнутой договоренности об использовании спутниковой связи Starlink на территории Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.