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Движение по дороге Симферополь – Евпатория открыли возле Прибрежного

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В Крыму возобновили движение на участке автодороги Симферополь – Евпатория возле села Прибрежного Сакского района. Об этом министр транспорта республики Николай Лукашенко сообщил в своем Telegram-канале 27 ноября.

«По состоянию на 13 часов из пяти перекрытых участков автодорог по трем открыто движение — в районе села Морского открыто реверсивное движение, также открыт участок Прибрежное – Евпатория и в Межводном Воинка – Черноморское», — рассказал министр.

По его словам, до конца дня также планируется убрать упавшую опору линии электропередачи между Митяево и Трудовое. Сложные условия проезда остаются в районе поселка Героевское в Керчи, но, как подчеркнул Лукашенко, проехать в населенный пункт и подвезти жителям всё необходимое возможно.

Работники «Крымавтодора» продолжают убирать упавшие деревья и дорожные знаки, пишет ИА «Крыминформ». Совместно с Росавтодором создана комиссия, которая должна оценить масштаб повреждений, причиненный стихией, а также комплекс мер по устранению последствий.

Из-за сложных погодных условий 27 ноября в республике объявлено выходным днем, на территории определенных муниципальных образований введен режим ЧС. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, нарушенную подачу электричества энергетики намерены восстановить за двое суток. Как уточняет ИА SevastopolMedia, в работах задействовано 236 бригад, в том числе 183 от ГУП РК «Крымэнерго».

Сообщалось, что из-за непогоды в Крыму погиб человек. Кроме того, семеро человек пострадали в Евпатории. Также в музее-аквариуме Севастополя из-за шторма погибли все животные, их было около 800.

27 ноября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил «Известиям», что шторм в Крыму является самым мощным за всю историю наблюдений, его можно сравнить с бурей времен Крымской войны.

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