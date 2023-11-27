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Захарова заявила о намеренном искажении Западом понятия «Русский мир»
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Захарова заявила о намеренном искажении Западом понятия «Русский мир»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Мало что так подвергается искажению врагами России, как определение Русского мира, заявила на заседании международной секции открывшегося в Москве Всемирного русского народного собора директор департамента информации и печати российского МИДа Мария Захарова.

По ее словам, западные спикеры, озвучивая свою позицию в СМИ, неправильно интерпретируют понятие Русского мира как «имперское» и «захватническое», а иногда даже «антихристианское». Выступая перед собравшимися, Захарова процитировала высказывания некоторых западных общественных и политических деятелей, назвав их подачу тенденциозной и злобной.

«Почему они так с нами? Почему так говорят о Русском мире? Понятно почему. Потому что они пытаются запаралеллить нас с собственными идеологическими поступками, колониальными, прежде всего. Они полагают, что мы продвигаем то, что обычно продвигают они. Это неправда», — подчеркнула Захарова.

Она также добавила, что понятие Русского мира сейчас крайне важно, поскольку касается концептуальных основ международной политики России. По ее словам, Русский мир — «это сформировавшаяся на протяжении столетий культурная и духовная общность людей». Это понятие не требует однозначной характеристики, поскольку оно многогранно.

Русская община за рубежом насчитывает миллионы человек и является одной из самых крупных в мире. Россия никогда не ущемляла другие народы, наоборот, всегда делала их своими полноправными сыновьями, добавила она.

«В нынешней русофобии нет ничего удивительного или нового, о причинах этого явления размышлял еще Тютчев в XIX веке. Многополярность неизбежна, это очевидно. Многополярность как невозможность диктата нам правил из одной точки», — сказала Захарова.

Присутствовавший на секции депутат ГД Петр Толстой заявил, что «никакие международные проблемы не будут решены до нашей победы в СВО». По его словам, Россия обладает «уникальным опытом межнационального согласия и уважения к другим культурам и цивилизациям» и нынешний собор проходит «в момент исторического перелома в стране».

XXV Всемирный русский народный собор открылся 27 ноября в Москве, в Храме Христа Спасителя. В этом году он юбилейный — собору исполняется 25 лет. Его тема сформулирована так: «Настоящее и будущее Русского мира».

XXV Всемирный русский народный собор пройдет в течение двух дней при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В нем кроме духовенства принимают участие представители администрации президента, министры, главы регионов, сенаторы, депутаты, учёные, религиозные, политические и общественные деятели.

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