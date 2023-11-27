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Сбербанк сообщил о смерти старшего вице-президента Васева в возрасте 42 лет

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В возрасте 42 лет скончался старший вице-президент Сбербанка Николай Васев. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба финансовой организации.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня скоропостижно ушел из жизни старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Николай Васев», — говорится в сообщении.

По предварительному заключению врачей, менеджер скончался в результате сердечного приступа.

Васев проработал в Сбербанке более 12 лет, отметила пресс-служба в некрологе. В компании отметили, что за семь лет, пока он возглавлял IT-стартап «Домклик», им была выстроена вертикаль ипотечного продуктового сегмента.

«Был создан цифровой сервис оформления ипотеки «Фабрика сделок», упрощен процесс покупки недвижимости и последующее сопровождение ипотеки до одного визита в банк, налажено эффективное взаимодействие с застройщиками и агентствами недвижимости по всей России», — перечислила пресс-служба заслуги топ-менеджера.

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В качестве руководителя блока «Развитие клиентского опыта B2C» Васев занимался оптимизированием продуктовых сегментов, программы лояльности, улучшением клиентского пути.

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