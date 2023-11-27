СМИ сообщили о нахождении «ведьминых бутылок» на пляжах юга США

Подозрительные «ведьмины бутылки» обнаружены отдыхающими на побережье юга США. Сосуды наполнены разными предметами и предназначены для «погребения злых духов», сообщает Fox News.

Находки вызвали тревогу как у обывателей, так и у исследователей. Так, эксперт Fox Digital Джейс Таннелл заявил, что не стал бы открывать «ведьмину бутылку».

«Они меня не пугают, но я и не собираюсь их открывать. Я имею в виду, что в них должны быть заклинания и прочее. Зачем рисковать?» — пояснил он свою позицию.

Как пояснили в Лондонском археологическом музее, чтобы избежать потенциальных биологических опасностей внутри бутылки, у находки действительно следует оставлять пробку закупоренной.

Внутри бутылок, как правило, находятся волосы, травы, растения, ногти или даже «человеческие жидкости». Дело в том, что в XVI–XVII веках в Великобритании существовала сильная вера в ведьм и их способность наводить порчу с помощью заклинаний. Для такого отражения чар и использовались «ведьмины бутылки», пишет издание со ссылкой на отдел науки и общества Университета Макгилла.

По мнению Таннелла, сосуды, найденные на побережье, вероятно, изготовлены не в США, а в странах Южной Америки или Карибского бассейна, добавляет «Газета.Ru».

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