Вице-президент «Золотой платы» объяснил ценность коллекции скифского золота

Коллекция скифского золота, вывезенная в 2014 году из Крыма на выставку в музей Алларда Пирсона в Нидерландах, ценна по нескольким причинам, среди которых загадочная история самого скифского народа и высокое качество ювелирных изделий, входящих в коллекцию. Об этом рассказал в беседе с «Известиями» вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский в понедельник, 27 ноября.

«Оно (золото. — Ред.) ценно сразу по нескольким направлениям. Во-первых, сама по себе очень интересна история скифских племен. Это народ-призрак. Историки до сих пор спорят, откуда он взялся в Северном Причерноморье и куда потом пропал. Это такая детективная составляющая, которая всегда вызывает интерес», — рассказал Вязовский.

Вторая причина, по его словам, это то, что скифская культура — это «очень золотая культура», поскольку изготовление таких высококачественных изделий не присуща ни одному другому древнему народу.

«То есть в ювелирном деле у этого народа произошел какой-то резкий, неимоверный, непонятный прорыв. Они начали делать это примерно в V–VI веках до нашей эры. Это совершенно разнообразные украшения из золота: кольца, серьги, перстни, цепочки, наручи, подвески — просто всё, что только можно придумать. Всё, что у нас в магазинах ювелирных продается, всё это было у скифов тысячи лет назад», — пояснил вице-президент компании.

При этом, как он отметил, изделия отличаются очень высоким качеством изготовления. К тому же скифское золото обладает уникальным звериным стилем, которого не было ни у каких народов, ни до скифов, ни очень долго после, добавил эксперт.

Звериный стиль подразумевает изображения различных животных на ювелирных украшениях и доспехах, пояснил специалист.

По его словам, находящаяся в Нидерландах коллекция оценивается экспертами более чем в €1,5 млн. Именно такая сумма фигурировала в страховке, которая выдается, когда устраивается экспонирование в другой стране.

При этом он отметил, что золотые изделия, отправленные в Нидерланды, — это далеко не единственное скифское золото и в настоящее время археологи продолжают находить всё новые экземпляры.

Комментируя информацию о том, что музей в Амстердаме решил передать коллекцию украинской стороне, Вязовский отметил, что когда устраиваются международные выставки, страна, которая принимает чужие исторические ценности, а это может быть не только золото, но и картины, статуи и так далее, она дает гарантийное письмо в адрес той стороны, которая эти ценности для экспонирования отправляла, а на тот момент, в 2014 году, это была Украина.

Ранее, в этот день пресс-служба Амстердамского университета, курирующего работу музея Алларда Пирсона, заявила, что все оставшиеся артефакты с выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» музей передал на Украину, где их поместили в Национальный музей истории Украины в Киеве.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что скифское золото, которое привезли на Украину, однозначно должно находиться в Крыму, так как оно принадлежит полуострову.

В понедельник украинская таможня сообщила, что «грузовик с 2694 кг культурных ценностей», известных под общим названием «скифское золото», въехал на территорию Киево-Печерской лавры. Комментируя эту новость, глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что РФ не стоит сожалеть по этому поводу, так как было ясно, что России золото не вернут. Он добавил, что по прибытии драгоценностей на Украину судьба коллекции сложится нелучшим образом.

Коллекция включает в себя экспонаты, которые в феврале 2014 года были отправлены на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в музей Алларда Пирсона в Амстердам. Всего в столицу Нидерландов было привезено более 2 тыс. предметов. Однако после референдума и вхождения Крыма в состав РФ обратно в музеи они так и не были возвращены.

Ранее, 22 ноября, министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины заявило, что договорилось с музеем Алларда Пирсона в Амстердаме о передаче стране коллекции скифского золота. Реагируя на это, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что драгоценности всегда будут принадлежать республике, являясь его культурным наследием, однако при передаче их украинской стороне они, скорее всего, пропадут.

В октябре 2021 года апелляционный суд Амстердама вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины «до стабилизации ситуации» на полуострове. В январе 2022-го музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на данное решение. Позднее, в июне текущего года, нидерландский суд отклонил эту жалобу. Тогда Константинов заявил, что золото скифов стало российской собственностью после воссоединения Крыма с РФ.