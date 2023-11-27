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Психолог предупредил об опасности выгорания на работе многозадачных сотрудников

Психолог Рощин предупредил, что многозадачные сотрудники часто выгорают на работе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Многозадачность — это сверхэксплуатация сотрудника, которая быстро приводит к выгоранию человека на работе. Об этом социальный психолог Алексей Рощин рассказал в понедельник, 27 ноября, комментируя резко возросший в России спрос на «многостаночников» на фоне дефицита рабочей силы.

По словам специалиста, люди, действительно способные работать в режиме многозадачности, есть, но их крайне мало.

«Там, где нужны три человека, используют одного «многостаночника». Чаще на такую работу идут молодые люди, у которых много энергии, и они согласны на всё. Потом они быстро выгорают, поскольку приходится постоянно переключаться, они редко укладываются в восемь часов и вынуждены задерживаться на работе», — сказал Рощин в беседе с «Абзацем».

Психолог добавил, что работодатели придумывают такой способ, когда есть дефицит рабочей силы. Если людей не хватает, они нанимают тех, кто соглашается работать за троих. Но такой подход проблему не решает, заключил он.

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Ранее в этот день сообщалось со ссылкой на исследование разработчика голосовых и текстовых роботов Robovoice (резидент «Сколково») и рекрутинговой платформы HeadHunter, что в России в разы вырос спрос на многозадачных сотрудников.

Число вакансий, где упоминается эта характеристика, увеличилось в 2023 году по сравнению с 2021-м почти в три раза (на 181%), сообщает телеканал «360».

Всего в январе–сентябре работодатели опубликовали почти 368 тыс. вакансий, где одним из навыков упоминается многозадачность, передает НСН. Это на 17,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее и на 181% больше, чем в январе–сентябре 2021-го.

Больше всего многозадачные сотрудники требуются учреждениям культуры и искусства, предприятиям ЖКХ, НКО, образовательным и строительным организациям, уточняется на сайте kp.ru. Также сотрудников, готовых к многозадачности, ищут российские финансовый, сельскохозяйственный, гостинично-ресторанный секторы, предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности.

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