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В Гидрометцентре спрогнозировали москвичам январские морозы на неделе

Вильфанд: погода на неделе в Московском регионе прогнозируется до –15 градусов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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На неделе с 27 ноября по 3 декабря прогнозируются морозы до –15 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 27 ноября.

«Это уже совершенно январские морозы, причем такое понижение даже тогда редкость — в течение января обычно всего 6–7 суток с таким температурным фоном фиксируется», — сказал он ТАСС.

По словам Вильфанда, со вторника ожидается понижение температуры воздуха до –3...–8 градусов. В среду же столбики термометров опустятся днем до –5...–8 градусов, а ночью — до –10...–15 градусов.

Он указал, что в четверг прогнозируется небольшое потепление. Так, температура воздуха днем составит +1...–4 градуса.

«В пятницу опять произойдет понижение температуры. В ночь на 1, 2 и 3 декабря ожидается до –6...–11 градусов, а днем в эти числа — около –5 градусов», — отметил Вильфанд и указал, что «неделя не будет скучной».

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Вильфанд в беседе с «Известиями» 26 ноября рассказал, что на Москву надвигается мощный циклон с Черного моря, он повлечет за собой сильнейший снегопад, который когда-либо был в ноябре. Мокрый снег будет оседать на проводах не только в виде мокрого снега, но и льда. Температура будет постепенно повышаться, в результате чего снег подтает, что в конечном счете повлечет за собой гололедицу.

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