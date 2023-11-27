В «Росчайкофе» оценили вероятность уничтожения кофе и какао на складах ЕС

Сотни тысяч тонн кофейных зерен и какао, хранящихся на складах Евросоюза, могут быть уничтожены из-за принятого в июне в сообществе закона о запрете импорта товаров, произведенных в результате вырубки леса и использования детского труда, сообщила газета Financial Times. Гендиректор «Росчайкофе» Рамаз Чантурия рассказал «Известиям» 27 ноября, что, по его мнению, уничтожение маловероятно, однако товар может быть продан вне территории Европейского союза.

«Считаю, что уничтожение маловероятно. Более вероятно, что тот объем кофе и какао, который хранится на складах в Европе, скорее всего, будет продан, реализован вне территории Евросоюза. Если это будет так, то тогда цены на кофейное сырье и какао-бобы, с высокой вероятностью, кратковременно опустятся. Затем они достигнут определенного баланса», — отметил Чантурия.

По его словам, если так произойдет, то это будет позитивно для российского рынка.

Ранее, 11 октября, сообщалось, что цены на кофе на мировом рынке поднялись до многолетнего максимума. Среди причин назывались общее увеличение инфляции в глобальных масштабах в последние три года, климатические колебания, спровоцировавшие сокращение урожая в Индонезии, Бразилии и Вьетнаме.