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В Подмосковье врачи откачали 25 л лишней жидкости из организма женщины

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Врачи в Реутовской больнице спасли женщину с острым панкреатитом. Из ее тела выкачали 25 л жидкости, об этом сообщил минздрав Московской области 27 ноября.

В Реутове в больницу доставили 45-летнюю женщину с острым панкреатитом, который сопровождался сахарным диабетом и обезвоживанием. Пациентку в тяжелом состоянии перевели в отделение реанимации и подключили к аппарату ИВЛ. Выяснилось, что у женщины излишняя жидкость в брюшной полости и легких, об этом сообщает «Газета.Ru».

Врачи рассказали, что пациентка напоминала шарик с водой. Было принято решение провести семь сеансов заместительной почечной терапии. Благодаря этому состояние женщины стабилизировалось.

«Она стала приходить в сознание, ее отключили от аппарата ИВЛ. Однако ситуация отягощалась развитием пневмонии и скоплением жидкости в легких. Пациентке сделали прокол грудной стенки с последующей эвакуацией жидкости из плевральной полости под УЗИ-контролем. Суммарно мы откачали 25 л жидкости», — сообщил заведующий терапевтическим отделением Реутовской больницы Сергей Радаев.

Сейчас пациентку выписали из больницы. Пневмония прошла, отек спал, и женщина вернулась в свой исходный вес 60 кг. Работа почек полностью восстановилась, сеансы заместительной почечной терапии больше не требовались.

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