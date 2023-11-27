Жителю Якутии вынесли приговор за гибель мотоциклиста в ДТП

Суд в Якутии вынес приговор автомобилисту из Алданского района, по вине которого в ДТП погиб мотоциклист. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Установлено, что в июле 2023 года автомобилист при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу, двигавшемуся по встречной полосе. Произошло столкновение, в результате которого мотоциклист погиб на месте, пишет ИА SakhaNews.

Суд признал водителя авто виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Его приговорили к полутора годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Кроме того, как уточняет ИА YakutiaMedia, в последующие два года осужденный не имеет права садиться за руль. В законную силу приговор пока не вступил.

В октябре суд вынес приговор в отношении водителя, который сел за руль в пьяном состоянии и допустил съезд транспортного средства в водоем в Чурапчинском районе Якутии. В результате ДТП тогда погибли три человека.