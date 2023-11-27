СК начал проверку по факту гибели мужчины при пожаре в пятиэтажке в Туле

В Туле в результате пожара в пятиэтажном доме погиб мужчина. Организована проверка, сообщает региональное СУ СК России в своем Telegram-канале.

Пожар произошел утром в понедельник, 27 ноября, на улице Оборонной. В горевшей квартире на четвертом этаже было обнаружено тело 59-летнего мужчины. Звеном газодымозащитной службы также спасено три человека.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в ближайшее время будут назначены необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СК.

Как уточняет ТСН24 со ссылкой на МЧС, в квартире выгорел мусор, оплавилась обшивка балкона пятого этажа на площади 2 кв. м. В тушении были задействованы 16 человек и пять единиц техники.

26 ноября «Известия» сообщали о пожаре в подмосковной Шатуре. По данным источника, горел двухэтажный дом в поселке Садовое. Погибли два человека.