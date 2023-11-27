Шеф-повар рассказал о главном секрете приготовления замороженной пиццы дома

Для полноценного раскрытия вкуса начинки и теста замороженную пиццу надо готовить поэтапно с использованием дополнительных ингредиентов. Об этом 27 ноября рассказал Газете.Ru шеф-повар сети пиццерий Pizza Maestrello Иван Морозов.

«Духовка должна быть предварительно разогрета до 200 градусов. Режим обязательно должен быть без конвекции», — сказал он.

Морозов подчеркнул, что выпекать замороженную пиццу нужно в течение 8–10 минут. Правильная римская пицца должна пройти через этап равномерного образования пузырьков внутри теста, то есть «пощипывания». Так пицца должна получиться легкой и хрустящей.

При этом уже после выпекания ее надо полить оливковым маслом и украсить свежей зеленью, это поможет усилить вкус.

«Это один из способов приготовления, которым пользуются в Риме», — заключил Морозов.

Ранее, в сентябре, Роскачество сообщило «Известиям», что исследование пиццы «Маргарита» из известных пиццерий и торговых сетей показало, что множество компаний использует вместо сыра фальсификат, то есть сырный продукт с растительными жирами.