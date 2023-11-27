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Женщина и подросток получили травмы в массовом ДТП под Рязанью

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В Михайловском районе Рязанской области произошло массовое ДТП. Пострадали женщина и 14-летний подросток.

Как рассказали РИА «7 новостей» в пресс-службе регионального УМВД, накануне, 26 ноября, в 12:55 на 196-м км жороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение трех автомобилей — Hyundai H-1, большегруза Volvo FM и Volkswagen Polo.

Травмы получили пассажиры Hyundai H-1, так как на него пришелся самый сильный удар. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Также крупное ДТП с участием маршрутного такси произошло утром 27 ноября в Рязани. На Новой улице столкнулись легковой автомобиль и маршрутка № 33. Причины аварии пока не известны. О пострадавших также не сообщается, пишет 62INFO.ru.

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