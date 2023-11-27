Ремонт кровли завершили в поликлинике № 2 в Орле

В Орле завершили все кровельные работы в здании поликлиники № 2, продолжается ремонт других помещений. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона.

«В финальной стадии работы на центральной лестнице. Здесь укладывают новую плитку, обновляют стены и перила. Для пациентов ее откроют уже в декабре. Масштабный ремонт идет сейчас в отделении профилактики на первом этаже», — говорится в сообщении.

В отделении профилактики разместят все диагностические службы, необходимые для прохождения диспансеризации, а также процедурный и лабораторный кабинеты, кабинет терапевта.

Как уточняет InfoOrel.ru, на прошлой неделе были доставлены новые лифты. Они придут на смену двум кабинам, работающим с момента открытия поликлиники в 1982 году.