В «Руспродсоюзе» объяснили ожидающийся рост цен на говядину

В настоящее время на российском рынке наблюдается тенденция к повышению цен на говядину, однако темпы роста находятся в пределах инфляции, рассказал «Известиям» зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов 27 ноября. Он отметил, что на изменение стоимости влияет несколько факторов.

«В середине ноября средние розничные цены на говядину на кости находились на уровне 513,6 рублей за 1 кг. Рост цен за месяц составил 0,8%, за год цены выросли на 6,8%. На динамику цен в отрасли сегодня влияет ряд факторов. Во-первых, это сокращение поголовья крупного рогатого скота (КРС). Так, по состоянию на 1 октября 2023 года поголовье КРС в хозяйствах всех категорий составило 17 884 тыс. голов (-1,6% за год (291 тыс. голов)», — уточнил эксперт.

Во-вторых, по его словам, сказался рост издержек производства. Как он объяснил, из-за валютного курса подорожали корма и ветпрепараты, выросли ставки кредитов, тарифы ЖКХ, логистика. Кроме того, в ситуации, когда ключевая ставка достигла 15%, банки затягивают принятие решений по кредитованию агросектора, добавил он.

«Поскольку большинство из этих факторов общие как для производителей и продавцов разных видов мяса, так и для производителей и продавцов большинства других категорий, оснований для снижения цен на данный момент мы не видим. При этом в преддверие новогодних праздников, и текущий год вряд ли станет исключением, большее количество продуктов для новогоднего стола реализуется по акциям и скидкам», — сказал Леонов.

Накануне URA.RU написало, что гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк спрогнозировал рост цен на говядину на 7–10% до конца 2023-го.

В пресс-службе Минсельхоза 27 ноября заявили, что на российском рынке наблюдается стабильная ценовая ситуация с говядиной. Там уточнили, розничная стоимость этого мяса выросла выросла к соответствующему периоду в пределах общей инфляции. В министерстве рассказали, что к Новому году на продовольственном рынке традиционно наблюдается повышение розничных цен, что связано с ростом спроса на продукты питания. Однако в ведомстве не прогнозируют их значительного увеличения выше среднемноголетних колебаний.