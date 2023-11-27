Реклама
Прямой эфир
Мир
В РФ заявили о наличии доказательств передачи США химикатов Украине
Мир
Столтенберг признал «сложную ситуацию» для ВСУ на фронте
Общество
Минтранс сообщил о приостановке Керченской переправы из-за непогоды
Общество
Власти заявили о штатной работе аэропорта Сочи
Мир
В ЕК сообщили об угрозе срыва соглашения ЕС и Меркосур
Армия
Военные РФ отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на купянском направлении
Мир
Столтенберг назвал предотвращение военной эскалации с РФ основной задачей НАТО
Общество
Песков сообщил о представленных Путину докладах по ликвидации последствий урагана
Мир
Лавров заявил об активных попытках США внедрить свои НПО в Центральной Азии
Мир
Экс-глава МИД Украины назвал ЕС слабым из-за проблем с финансированием Киева
Общество
Старший вице-президент Сбербанка Васев умер от инфаркта в возрасте 42 лет
Мир
Лавров заявил о наращивании преимущества БРИКС над G7
Мир
В Одессе три человека замерзли насмерть из-за снегопадов
Общество
Частично обрушившийся дом в Астрахани не будут восстанавливать

В «Руспродсоюзе» объяснили ожидающийся рост цен на говядину

«Руспродсоюз»: темпы роста цен на говядину находятся в пределах инфляции
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В настоящее время на российском рынке наблюдается тенденция к повышению цен на говядину, однако темпы роста находятся в пределах инфляции, рассказал «Известиям» зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов 27 ноября. Он отметил, что на изменение стоимости влияет несколько факторов.

«В середине ноября средние розничные цены на говядину на кости находились на уровне 513,6 рублей за 1 кг. Рост цен за месяц составил 0,8%, за год цены выросли на 6,8%. На динамику цен в отрасли сегодня влияет ряд факторов. Во-первых, это сокращение поголовья крупного рогатого скота (КРС). Так, по состоянию на 1 октября 2023 года поголовье КРС в хозяйствах всех категорий составило 17 884 тыс. голов (-1,6% за год (291 тыс. голов)», — уточнил эксперт.

Во-вторых, по его словам, сказался рост издержек производства. Как он объяснил, из-за валютного курса подорожали корма и ветпрепараты, выросли ставки кредитов, тарифы ЖКХ, логистика. Кроме того, в ситуации, когда ключевая ставка достигла 15%, банки затягивают принятие решений по кредитованию агросектора, добавил он.

«Поскольку большинство из этих факторов общие как для производителей и продавцов разных видов мяса, так и для производителей и продавцов большинства других категорий, оснований для снижения цен на данный момент мы не видим. При этом в преддверие новогодних праздников, и текущий год вряд ли станет исключением, большее количество продуктов для новогоднего стола реализуется по акциям и скидкам», — сказал Леонов.

Мясная ставка: россияне стали есть меньше говядины
Почему покупатели заменили ее свининой и курицей

Накануне URA.RU написало, что гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк спрогнозировал рост цен на говядину на 7–10% до конца 2023-го.

В пресс-службе Минсельхоза 27 ноября заявили, что на российском рынке наблюдается стабильная ценовая ситуация с говядиной. Там уточнили, розничная стоимость этого мяса выросла выросла к соответствующему периоду в пределах общей инфляции. В министерстве рассказали, что к Новому году на продовольственном рынке традиционно наблюдается повышение розничных цен, что связано с ростом спроса на продукты питания. Однако в ведомстве не прогнозируют их значительного увеличения выше среднемноголетних колебаний.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023