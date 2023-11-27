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Путин призвал быть аккуратнее в вопросе смягчения денежно-кредитной политики

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Президент России Владимир Путин на встрече с председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), главой ВТБ Андреем Костиным призвал в будущем применять аккуратные подходы к проведению мягкой денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом 27 ноября сообщили в Кремле.

«Здесь нужно быть очень аккуратными с этой мягкостью», — передает слова Путина сайт Кремля.

Костин отметил, что в банке рассчитывают на то, что ЦБ сделает более мягкой кредитно-денежную политику, когда экономика выйдет на целевые цифры по инфляции.

«Нужно здесь тоже быть очень аккуратными с мягкостью», — согласился Путин.

Подчеркивается, что с момента передачи в управление банку 100% акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) прошло чуть более четырех месяцев. Путин также поинтересовался, как осваивается судостроительная отрасль. Костин сообщил российскому лидеру о том, что были сформированы новые органы управления корпорацией. К этому моменту формируется нормативная база для работы компании.

Кроме того, Костин сообщил президенту данные о развитии судостроительной отрасли. Он добавил, что лично посетил крупнейшие предприятия отрасли. Глава ВТБ отметил, что команда банка позитивно восприняла появление такого колоссального актива.

«Что касается гражданского судостроения, <…> сегодня очень большое количество заказов у нас на все виды судов. К сожалению, в полной мере удовлетворить этот заказ сегодня мы не в состоянии: не хватает мощностей, не хватает технологий. Потребуется, на мой взгляд, серьезная модернизация отрасли», — отчитался Костин.

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Ранее, 24 ноября, управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов сообщил, что в 2023 году увеличение среднемесячного показателя чистых процентных доходов ВТБ стало возможным благодаря росту ипотечного и потребительского кредитования. При этом, по оценке эксперта, в ноябре-декабре 2023 года ожидается замедление темпов генерации прибыли ВТБ. Беликов предполагает, что чистая прибыль банка по итогам года превысит 430 млрд рублей и это выше прогнозов. С такими финансовыми результатами банк менее чем за два года должен полностью перекрыть убыток 2022 года.

В начале октября президент России утвердил передачу 100% акций Объединенной судостроительной корпорации в управление банку ВТБ. Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров месяцем ранее сообщил, что в работе ОСК будет сохраняться преемственность. По его словам, в ВТБ изучат и проведут детальный аудит ОСК, а затем сформируют стратегию по финансово-экономической деятельности корпорации, при этом сохранив производственный компонент.

Путин принял решение передать контрольный пакет акций ОСК банку ВТБ в августе. Как отмечал тогда Мантуров, данное решение будет способствовать долгосрочной стабилизации финансового состояния судостроительного холдинга. Таким образом предполагается привлечь внебюджетные средства для развития корпорации.

Объединенная судостроительная корпорация была создана в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности.​​​

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