Мужчина погиб при пожаре в гараже в амурском поселке Магдагачи

В поселке Магдагачи в Амурской области в результате пожара в гаражном массиве погиб мужчина. Об этом сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

Пожар произошел 26 ноября в гаражном массиве на западной окраине поселка. Прибывшие спасатели обнаружили, что один из гаражей горит открытым огнем.

В результате возгорания полностью были уничтожены кровля и потолок гаража, также пострадал микрогрузовик. Было обнаружено тело мужчины без признаков жизни, пишет Амурская служба новостей.

Обстоятельства возгорания устанавливаются. В тушении были задействованы шесть человек и две автоцистерны.

26 ноября «Известия» сообщали о пожаре в подмосковной Шатуре. По данным источника, горел двухэтажный дом в поселке Садовое. Погибли два человека.