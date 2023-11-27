Несколько деревьев рухнуло из-за сильного ветра в Липецке

Сразу два дерева рухнуло на улице Папина в Липецке в понедельник, 27 ноября. Первое упало на стоящий во дворе автомобиль Toyota, а второе — на козырек подъезда дома № 21/3.

Как сообщили очевидцы, на которых ссылается Lipetskmedia, пострадавших в результате случившегося нет. Это счастливая случайность, так как дворы, где обрушились деревья, являются проходными.

GOROD48, в свою очередь, отмечает, что 27 ноября в Липецкой области дует сильный ветер, при порывах достигающий 20 м/с. По принятой Всемирной метеорологической организацией шкале оценки скорости ветра эта скорость называется штормовой.

Ранее сообщалось, что штормовой ветер до 40 м/с, обрушившийся на Республику Крым, стал сильнейшим за последние 16 лет. Из-за шторма власти Крыма ввели режим ЧС на территории определенных муниципальных образований. Также известно, что из-за непогоды в Крыму погиб человек. Кроме того, семеро человек пострадали в Евпатории. Также в музее-аквариуме Севастополя из-за шторма погибли все животные, их было около 800.