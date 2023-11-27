Частично обрушившийся дом в Астрахани не будут восстанавливать, он подлежит сносу. Об этом сообщила администрация города со ссылкой на решение спецкомиссии.

«Комиссия единогласно приняла решение о том, что дом подлежит сносу», — говорится в сообщении.

Так, согласно заключению экспертов, конструкция обрушившихся третьего и четвертого подъездов находится в аварийном состоянии, из-за чего присутствует риск дальнейшего разрушения дома.

Параллельно с этим свою работу продолжает комиссия по установлению фактов проживания граждан в этом доме и утраты ими имущества первой необходимости. Всего реестр пострадавших включает в себя 194 человека, собственники 34 квартир признаны полностью утратившими имущество. Межведомственная комиссия изучила материалы 77 из 80 квартир, добавили в сообщении.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушилась часть жилого многоквартирного дома на Вокзальной площади — третий и четвертый подъезды, пострадало около 20 квартир. После обрушения дома в Астрахани глава региона сообщил о введении регионального режима ЧС с 17 ноября.

До обрушения из здания успели эвакуироваться 213 человек, в том числе 37 детей. Один человек погиб — пенсионерка 1939 года рождения. Как рассказала дочь погибшей, за 60 лет существования дома капитально его не ремонтировали ни разу. Предварительной причиной обрушения было названо повреждение несущих конструкций в одной из квартир.

В субботу, 18 ноября, жильцы обрушившегося в Астрахани дома начали получать выплаты. Восстановление документов будет проходить в ускоренном порядке, а при необходимости детей помогут перевести в сады и школы по месту проживания. Власти также занимаются вопросами действующей ипотеки у собственников.