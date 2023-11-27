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Убившие женщину в Новороссийске требовали у ее мужа выкуп в биткоинах

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Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю
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Убившая женщину в Новороссийске группа похитителей требовала у ее мужа выкуп в биткоинах. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает следственное управление СК России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

По данным следствия, 20 ноября похитители в гаражном кооперативе напали на владельца легкового автомобиля, поместили его в багажник, а далее в течение нескольких часов следили за местной жительницей. Соучастники отпустили пострадавшего, изъяв из машины видеорегистратор.

Позже, 24 ноября, группа напала на другого мужчину, отобрав его автомобиль. Выследив женщину, они похитили ее и убили в лесном массиве. Кроме того, в ведомстве добавили, что преступники направили мужу погибшей сообщение с требованием о переводе биткоинов, сообщая, что женщина жива.

Следователям, криминалистам и сотрудникам МВД по региону удалось задержать 30-летнего подозреваемого, который после доставления в полицию скончался. Отмечается, что через некоторое время задержали остальных соучастников преступления.

В рамках расследования были установлены личности трех подозреваемых в возрасте от 30 до 33 лет, их задержали. Было возбуждено уголовное дело о похищении двух мужчин и убийстве, сопряженном с похищением местной жительницы.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование находится на контроле руководителя следственного управления СК России по региону Андрея Маслова.

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Ранее, 11 ноября, в Уфе мужчина похитил девушку, запер ее в квартире и изнасиловал. Его задержали, в отношении него возбудили уголовное дело о похищении и насильственных действиях. Источник «Известий» добавил, что ранее злоумышленник был приговорен к 18 годам лишения свободы за убийство, но весной 2023 года вышел на свободу.

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