В Одессе три человека замерзли насмерть из-за снегопадов. Об этом 27 ноября пишет украинское издание «Общественное».

«В Одессе нашли тела трех человек, которые замерзли насмерть из-за непогоды», — сказано в сообщении.

Украинское издание «Думская» уточняет, что погибли одна женщина и двое мужчин.

В ночь на 27 ноября на Украину обрушился средиземноморский циклон. Так, наблюдаются снегопады и сильный ветер. По информации министра внутренних дел страны Игоря Клименко, наиболее сложная обстановка складывается в Одесской области.

Ранее 27 ноября администрация Киева сообщила, что сильный ветер шквалистой силы порвал в городе самый большой флаг Украины. Размер полотнища — 16 x 24 м. Сроки поднятия на флагшток нового полотнища пока не приводятся.