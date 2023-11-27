Старший вице-президент Сбербанка Васев умер от инфаркта в возрасте 42 лет

Старший вице-президент Сбербанка Васев скончался от сердечного приступа в возрасте 42 лет. Об этом сообщили в пресс-службе компании в понедельник, 27 ноября.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня скоропостижно ушел из жизни старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Николай Васев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Васев проработал в Сбербанке более 12 лет, занимаясь развитием ипотечного продуктового сегмента. Так, в компании отметили, что под его руководством IT-стартап «Домклик» стал лидером ипотечного рынка с многомиллиардным оборотом, а также был создан цифровой сервис оформления ипотеки «Фабрика сделок», вследствие чего для граждан был значительно упрощен процесс покупки недвижимости и последующее сопровождение ипотеки.

За годы работы в компании Васев также занимал должность руководителя блока «Развитие клиентского опыта B2C», на которой «занимался изменением модели бизнеса на более клиентоцентричную».

Руководство банка выразило глубокие соболезнования семье и близким Васева.