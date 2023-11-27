Евросоюз (ЕС) выглядит довольно слабым из-за проблем с финансированием Киева. Об этом 27 ноября заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в интервью газете The Wall Street Journal.

«Это (проблемы с помощью Киеву. — Ред.) заставляет весь ЕС выглядеть довольно слабым. Это большая проблема не только для нас, но и для ЕС», — сказал он.

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal сообщила, что ряд западных чиновников опасается, что Киев может потерпеть крах в зоне спецоперации уже этой зимой. По данным издания, Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку пехоты из-за больших потерь, а дефицит боеприпасов означает, что Киев вряд ли сможет провести еще одно крупное наступление в течение некоторого времени.

В последнее время стало появляться всё больше высказываний о поражении Украины. В частности, 20 ноября евродепутат Гуннар Бек заявил в беседе с «Известиями», что Киев вряд ли способен выиграть противостояние. Он отметил, что победа Украины изначально была иллюзией. Бек отметил, что в конечном итоге число украинских потерь может подтолкнуть ЕС к мирному урегулированию конфликта, поскольку позиции России становятся всё сильнее.

В этот же день французский экс-дипломат Жерар Аро заявил, что что на поле боя ситуация складывается в пользу России, а Украина способна продолжать боевые действия только с финансовой поддержкой стран Запада и военной помощью США.

Также 20 ноября обозреватель Питер ван Бурен в статье для The American Conservative высказал мнение о том, что Украина проиграет в конфликте так же, как и все страны, которых поддерживал когда-либо Вашингтон. Он указал на то, что у США есть привычка вмешиваться в конфликт, а затем терять к нему интерес. По словам журналиста, условия урегулирования конфликта будут диктоваться Киеву не только Вашингтоном, но и Москвой, а конец будет печальным для украинского руководства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.