Жителей Псковской области предупредили о сильном снегопаде

В Псковской области в понедельник, 27 ноября начнется сильный снегопад. Снег пойдет с 17 часов сначала в восточных районах области.

Как рассказали Псковской ленте новостей в пресс-службе ГУ МЧС по региону, местами осадки будут очень сильными. Жителям необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, не находиться вблизи деревьев и не парковать машины рядом с ними. По возможности лучше остаться дома.

В ночь на 28 ноября снег продолжится, возможна метель. Днем во вторник возможен небольшой снег. Ветер северный будет дуть ночью со скоростью 12 м/с, а днем — со скоростью до 7 м/с. При этом в ночные часы температура опустится до –11 градусов, а днем будет от –3 до –7 градусов, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Ранее, 27 ноября, сообщалось, что в Москве за сутки выпало около 35% от месячной нормы осадков, в Московской области — около 56%. Утром в понедельник столичный департамент транспорта сообщил, что движение на дорогах Москвы осложнено.