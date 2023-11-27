В аквариуме Севастополя погибли животные, живущие там десятки лет

Шторм в Крыму нанес серьезный ущерб музею-аквариуму Севастополя, где из-за затопления зала погибли более 500 редких морских животных. Об этом 27 ноября сообщил губернатор города Михаил Развожаев, отметив, что из-за непогоды пострадали также научные объекты.

«В ФИЦ ИнБЮМ (Институте биологии южных морей. — Ред.) пострадали четыре научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб. В Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал — погибли свыше 500 морских животных. В Радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки», — указал губернатор в своем Telegram-канале.

Как уточнил директор аквариума Юрий Кравцов, в аквариуме погибло более 800 пресноводных тропических животных. Смерть наступила в результате термального удара, так как в аквариумы попала холодная морская вода. Музей потерял 11 панцирных щук, которые жили в аквариуме 20 лет. Также погибли пираньи, которые провели в аквариуме 15 лет.

Севастопольский морской аквариум-музей является одним из старейших публичных аквариумов в Европе, который был основан еще в 1897 году и стал первым аквариумом Российской империи. Музей располагается в историческом здании на Приморском бульваре на первой линии, у кромки Севастопольской бухты.

Ранее, 27 ноября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил «Известиям», что шторм в Крыму является самым мощным за всю историю наблюдений, его можно сравнить с бурей времен Крымской войны. По словам синоптика, самым сложным днем по погодным условиям является понедельник, 27 ноября.

Из-за шторма власти Крыма ввели режим ЧС на территории определенных муниципальных образований. Сообщалось, что из-за непогоды в Крыму погиб человек. Кроме того, семеро человек пострадали в Евпатории.

Самые пострадавшие районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий 27 ноября объявлено выходным днем. По словам Аксенова, энергетики планируют за двое суток восстановить подачу электричества на полуострове.