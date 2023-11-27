Символизирующие 2024 год цифровые инсталляции появились в Пензе

В Пензе площадь Ленина украшают к Новому году. Рабочие продолжают наряжать главную городскую елку и обустраивают другие декоративные элементы.

Так, появились цифровые инсталляции, символизирующие наступающий год. «Высажена» рощица светодиодных елок. Все работы должны завершить к началу декабря, пишет ИА «Пенза-пресс».

Также на площади Ленина планируют установить домик-резиденцию Деда Мороза.

Ранее сообщалось, что в Московской области с 8 декабря начнут работать елочные базары. На территории региона будет работать около 250 точек. Под елочные базары уже утверждены места в 45 городских округах. Базары будут находиться как на муниципальной, так и на частной земле.