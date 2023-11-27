Большую новогоднюю елку начали устанавливать на Чкалова в Оренбурге

Рабочие начали монтировать большую новогоднюю елку на улице Чкалова в Оренбурге. Главное праздничное дерево устанавливают у здания администрации Южного округа, сообщает в понедельник, 27 ноября, пресс-служба мэрии.

«Каркас установили в минувшую пятницу. Сейчас металлическое основание набивают сосновыми ветками, после чего новогоднее «дерево» украсят гирляндами, светодиодными снежинками и разноцветными шарами», — сказали в администрации, цитату приводит РИА «Оренбуржье».

Как отмечает «Урал56.Ру», работы по установке елки планируют завершить до конца текущей недели.

В этом году Оренбург к Новому году украсят более 60 световых и набивных хвойных елок. Помимо этого живые ели с гирляндами и игрушками установят в парках, скверах и на разделительных полосах вдоль магистралей.



