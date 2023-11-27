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В ВТБ ожидают снижения доходов банковского сектора в 2024 году

Как Путин отреагировал на просьбу Костина смягчить денежно-кредитную политику Центробанка
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Банковский сектор России в 2024 году ожидает снижения доходов, рассказал 27 ноября на встрече с Владимиром Путиным глава ВТБ Андрей Костин. В этом году банк получит рекордную прибыль около 420 млрд рублей. Как отрасль пережила санкции Запада и стоит ли ждать снижения ключевой ставки — в материале «Известий».

Что обсуждали на встрече

Нынешний год стал очень успешным для ВТБ и сектора в целом. По словам Андрея Костина, в этом году банк получит рекордную прибыль — в районе 420 млрд рублей. Однако в 2024-м он прогнозирует снижение доходов. «Потому что Центральный банк принял антиинфляционные меры: повышение ставки, ограничение кредитования, в том числе потребительского», — пояснил банкир.

Глава ВТБ выразил надежду, что повышение ключевой ставки ЦБ РФ и ограничение кредитования будут временными мерами и впоследствии Банк России сделает денежно-кредитную политику «менее жесткой, а может быть, лучше даже — более мягкой». Президент, впрочем, считает, что все же нужно быть «очень аккуратными с мягкостью».

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Банк сильно пострадал от западного «беспредела» и понес серьезные потери, однако сейчас ВТБ «чувствует себя хорошо». «Все-таки это еще раз показало, что нас не удалось изолировать. Поэтому расчеты в национальных валютах идут с дружественными странами очень активно, невзирая на всякие вторичные санкции и прочее», — сказал Андрей Костин.

На Западе не ожидали, что российские банки пройдут созданные извне сложности, «не учли, что банк — не кубышка», а часть экономики, добавил Владимир Путин. «Наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить таким образом все сложности, которые создаются извне», — сказал он.

Обсудили и работу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), 100% акций которой ранее перешли под управление ВТБ. По словам главы банка, в сфере гособоронзаказа работа компании в целом удовлетворительна. Тем не менее серьезная модернизация судостроительной отрасли все же потребуется, чтобы удовлетворить весь заказ на гражданские суда. ОСК в марте-апреле 2024 года представит Владимиру Путину проект стратегии развития отрасли.

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