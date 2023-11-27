Почти 60 квартир рухнувшей хрущевки удалось обследовать в Астрахани

В Астрахани продолжает работу комиссия по установлению ущерба пострадавшим во время обрушения двух подъездов в доме на Вокзальной площади. Обследовано 59 квартир, из них 15 оказались полностью разрушенными, а 34 полностью утратившими имущество. Жильцы 40 квартир вывезли имущество с помощью волонтеров и сотрудников городских служб. С шестью собственниками проводится индивидуальная работа.

Согласно распоряжению мэра города Олега Полумордвинова, районная администрация, спасательная и коммунальные службы, а также другие ведомства работают посменно, помогая жильцам вывозить имущество, пишет «Астрахань-24».

В субботу, 18 ноября, жильцы обрушившегося в Астрахани дома начали получать выплаты. Восстановление документов будет проходить в ускоренном порядке, а при необходимости детей помогут перевести в сады и школы по месту проживания. Власти также занимаются вопросами действующей ипотеки у собственников. Специалисты проведут оценку стоимости жилья для определения выкупной стоимости. После этого жильцы смогут получить либо новую квартиру, либо денежную компенсацию.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушилась часть жилого многоквартирного дома на Вокзальной площади — третий и четвертый подъезды, пострадало около 20 квартир. После обрушения дома в Астрахани глава региона сообщил о введении регионального режима ЧС с 17 ноября. До обрушения из здания успели эвакуироваться 213 человек, в том числе 37 детей. Один человек погиб — пенсионерка 1939 года рождения. Как рассказала дочь погибшей, за 60 лет существования дома капитально его не ремонтировали ни разу. Предварительной причиной обрушения было названо повреждение несущих конструкций в одной из квартир.