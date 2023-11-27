Реклама
Прямой эфир
Мир
В РФ заявили о наличии доказательств передачи США химикатов Украине
Мир
Столтенберг признал «сложную ситуацию» для ВСУ на фронте
Общество
Минтранс сообщил о приостановке Керченской переправы из-за непогоды
Общество
Власти заявили о штатной работе аэропорта Сочи
Мир
В ЕК сообщили об угрозе срыва соглашения ЕС и Меркосур
Армия
Военные РФ отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на купянском направлении
Мир
Столтенберг назвал предотвращение военной эскалации с РФ основной задачей НАТО
Общество
Песков сообщил о представленных Путину докладах по ликвидации последствий урагана
Мир
Лавров заявил об активных попытках США внедрить свои НПО в Центральной Азии
Мир
Экс-глава МИД Украины назвал ЕС слабым из-за проблем с финансированием Киева
Общество
Старший вице-президент Сбербанка Васев умер от инфаркта в возрасте 42 лет
Мир
Лавров заявил о наращивании преимущества БРИКС над G7
Мир
В Одессе три человека замерзли насмерть из-за снегопадов
Общество
Частично обрушившийся дом в Астрахани не будут восстанавливать

Почти 60 квартир рухнувшей хрущевки удалось обследовать в Астрахани

0
Фото: Telegram/babushkin30
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Астрахани продолжает работу комиссия по установлению ущерба пострадавшим во время обрушения двух подъездов в доме на Вокзальной площади. Обследовано 59 квартир, из них 15 оказались полностью разрушенными, а 34 полностью утратившими имущество. Жильцы 40 квартир вывезли имущество с помощью волонтеров и сотрудников городских служб. С шестью собственниками проводится индивидуальная работа.

Согласно распоряжению мэра города Олега Полумордвинова, районная администрация, спасательная и коммунальные службы, а также другие ведомства работают посменно, помогая жильцам вывозить имущество, пишет «Астрахань-24».

В субботу, 18 ноября, жильцы обрушившегося в Астрахани дома начали получать выплаты. Восстановление документов будет проходить в ускоренном порядке, а при необходимости детей помогут перевести в сады и школы по месту проживания. Власти также занимаются вопросами действующей ипотеки у собственников. Специалисты проведут оценку стоимости жилья для определения выкупной стоимости. После этого жильцы смогут получить либо новую квартиру, либо денежную компенсацию.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушилась часть жилого многоквартирного дома на Вокзальной площади — третий и четвертый подъезды, пострадало около 20 квартир. После обрушения дома в Астрахани глава региона сообщил о введении регионального режима ЧС с 17 ноября. До обрушения из здания успели эвакуироваться 213 человек, в том числе 37 детей. Один человек погиб — пенсионерка 1939 года рождения. Как рассказала дочь погибшей, за 60 лет существования дома капитально его не ремонтировали ни разу. Предварительной причиной обрушения было названо повреждение несущих конструкций в одной из квартир.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023