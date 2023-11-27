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В Газпромбанке задумались о создании эндаумент-фонда для научно-технических разработок

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Фото: пресс-служба Газпромбанка
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Газпромбанк рассматривает возможность создания эндаумент-фонда для долгосрочного финансирования научно-технических разработок. Об этом зампредседателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс сказал на пресс- конференции, посвященной первой церемонии вручения Национальной премии в области будущих технологий «Вызов».

«Эта задача непосильна одной организации, поэтому нам необходимо объединяться и вовлекать сюда крупные корпорации, государственные и частные, создавать прозрачные инструменты финансирования. Очень важно начинать с качественного отбора идей и дальше строить целую финансовую инфраструктуру, от венчурных фондов и до классического проектного банковского финансирования, которая позволит создать технологических лидеров в новых индустриях», — подчеркнул Зауэрс.

Он добавил, что в начале 2000-х банк финансировал крупные наукоемкие предприятия, которые сейчас «составляют основу технологического суверенитета». «Еще один пример — квантовые технологии. Мы начали с поддержки группы ученых, которые занимались фундаментальной наукой, а сейчас наша страна один из лидеров в этой сфере. Премия «Вызов» является новым этапом веры Газпромбанка в то, что науку надо поддерживать на ранних стадиях», — сказал Зауэрс.

Он уверен, что необходимо обеспечить трансфер идей из научной сферы в экономику, и банк готов принять участие в создании необходимой инфраструктуры.

Газпромбанк стал одним из инициаторов новой национальной премии в области будущих технологий «Вызов». Премия присуждается за достижения по таким дисциплинам, как физика, науки о жизни, науки о материалах, математика и компьютерные науки. Награду, а также 10 млн рублей получат российские ученые и разработчики перспективных технологий в номинациях «Ученый года», «Инженерное решение», «Перспектива» и «Прорыв».

В заявочной кампании приняли участие кандидаты из 38 регионов России: заявки поступили от научных организаций, инженерных компаний, госкорпораций, просветительских организаций. Имена лауреатов объявят 19 декабря.

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