В Омске поймали бродячего щенка-мутанта с пятью лапами

В Омске работники муниципального приюта во время отлова бродячих собак по одной из заявок обнаружили щенка с пятью лапами. Об этом сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

«За убегающей собачьей семьей не поспевал один щенок. Он настолько медленно бежал, что все уже скрылись, а он не осилил еще и трети пути. Даже издалека было видно, что этот щенок — инвалид», — сказано в сообщении.

Ловцы без труда догнали щенка и увидели у него аномалию развития передней лапы. Они приняли решение отвезти маленького пса в приют, так как на улице такие не выживают. Собаку назвали Снежком из-за окраса шерсти, отмечает ИА «Омскрегион».

Теперь Снежку необходимо сделать рентгенографию и анализы крови. Работники приюта ищут волонтера на автомобили или сопровождающего, чтобы свозить щенка в клинику.

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