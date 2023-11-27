Собянин принял решение привлечь еще 10–12 тыс. коммунальщиков для уборки снега

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 27 ноября, заявил о принятом решении привлечь еще около 10–12 тыс. сотрудников разных служб для уборки снега.

Он отметил, что в столице зафиксированы рекордные снегопады. В понедельник, 27 ноября, ожидается потепление, а затем всю неделю будет идти снег, обратил внимание мэр.

«Коммунальщики работают на пределе своих сил, поэтому я принял решение привлечь еще около 10–12 тыс. сотрудников других служб, в том числе «Мосводоканала», «Мосгаза», чтобы активно убирать снег и наводить порядок», — написал он в своем Telegram-канале.

Также в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в Москве за сутки выпало около 35% от месячной нормы осадков, в Московской области — около 56%. В Подмосковье самое большое количество осадков выпало на юге. В Кашире намело 23 мм снега.

Утром в понедельник столичный департамент транспорта сообщил, что движение на дорогах Москвы осложнено. Отмечалось, что на некоторых участках буксуют грузовики. В связи со снегопадом коммунальные службы работают в усиленном режиме. Москвичей призвали отложить поездки на автомобилях. Кроме того, отмечается, что операторы каршеринга BelkaCar, «Делимобиль» и «Ситидрайв» работают штатно в условиях снегопада в столице.