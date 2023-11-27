Реклама
Прямой эфир
Мир
В РФ заявили о наличии доказательств передачи США химикатов Украине
Мир
Столтенберг признал «сложную ситуацию» для ВСУ на фронте
Общество
Минтранс сообщил о приостановке Керченской переправы из-за непогоды
Общество
Власти заявили о штатной работе аэропорта Сочи
Мир
В ЕК сообщили об угрозе срыва соглашения ЕС и Меркосур
Армия
Военные РФ отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на купянском направлении
Мир
Столтенберг назвал предотвращение военной эскалации с РФ основной задачей НАТО
Общество
Песков сообщил о представленных Путину докладах по ликвидации последствий урагана
Мир
Лавров заявил об активных попытках США внедрить свои НПО в Центральной Азии
Мир
Экс-глава МИД Украины назвал ЕС слабым из-за проблем с финансированием Киева
Общество
Старший вице-президент Сбербанка Васев умер от инфаркта в возрасте 42 лет
Мир
Лавров заявил о наращивании преимущества БРИКС над G7
Мир
В Одессе три человека замерзли насмерть из-за снегопадов
Общество
Частично обрушившийся дом в Астрахани не будут восстанавливать
Сюжет:

Собянин принял решение привлечь еще 10–12 тыс. коммунальщиков для уборки снега

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 27 ноября, заявил о принятом решении привлечь еще около 10–12 тыс. сотрудников разных служб для уборки снега.

Он отметил, что в столице зафиксированы рекордные снегопады. В понедельник, 27 ноября, ожидается потепление, а затем всю неделю будет идти снег, обратил внимание мэр.

«Коммунальщики работают на пределе своих сил, поэтому я принял решение привлечь еще около 10–12 тыс. сотрудников других служб, в том числе «Мосводоканала», «Мосгаза», чтобы активно убирать снег и наводить порядок», — написал он в своем Telegram-канале.

Теплые выходные: чего ждать от погоды в Москве и других городах в ближайшее время
Столицу накрыл сильный снегопад, на дорогах ожидаются заносы

Также в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в Москве за сутки выпало около 35% от месячной нормы осадков, в Московской области — около 56%. В Подмосковье самое большое количество осадков выпало на юге. В Кашире намело 23 мм снега.

Утром в понедельник столичный департамент транспорта сообщил, что движение на дорогах Москвы осложнено. Отмечалось, что на некоторых участках буксуют грузовики. В связи со снегопадом коммунальные службы работают в усиленном режиме. Москвичей призвали отложить поездки на автомобилях. Кроме того, отмечается, что операторы каршеринга BelkaCar, «Делимобиль» и «Ситидрайв» работают штатно в условиях снегопада в столице.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023