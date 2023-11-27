В Екатеринбурге женщина три года получала пособие на выдуманного ребенка

Суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении местной жительницы по обвинению в мошенничестве при получении пособий на ребенка. Об этом в понедельник 27 ноября сообщила прокуратура Свердловской области в своем Telegram-канале.

Женщина три года получала пособия на ребенка, которого у нее никогда не было. Для этого она предоставляла в государственные органы фальшивые документы о его рождении.

В результате с 2020 по 2023 год жительница Екатеринбурга получила выплаты на сумму более 622 тыс. рублей.

В ходе судебного разбирательства осужденная возвратила полученные деньги. Суд также назначил ей выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

Ранее, 9 ноября, суд в Москве заключил под стражу женщину, обвиняемую в продаже своего новорожденного сына. Передавшей 1 млн за ребенка, судом был избран домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.