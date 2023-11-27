Песков рассказал, что Путин добрался на работу еще до снегопада
Президент России Владимир Путин добирался на работу еще до начала снегопада. Об этом 27 ноября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Президент добирался на работу, насколько я знаю, до начала снегопада, до того, как всё совсем завалило, наверное, не так тяжело, как остальные москвичи, когда уже завалило снегом. Зима каждый год наступает и каждый год идет снег», — заявил Песков в ответ на вопрос журналистов о том, как президент добирался на работу после сильного снегопада в столице.
Он отметил также, что передвижения президента — непубличная тема. При этом Песков уточнил, что сам добирался на работу, как и другие граждане и подчеркнул, что все добрались на работу своевременно.
Ранее в этот день Гидрометцентр сообщил, что жителей Московской области в понедельник, 27 ноября, ждет облачная погода, местами сильный снег и гололед. Кроме того, синоптики предупредили о налипании снега на проводах и деревьях, а также о заносах на дорогах. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что городские службы работают в усиленном режиме. Он также призвал москвичей воздержаться от поездок на личном транспорте.
Этим утром столичный департамент транспорта сообщил, что движение на дорогах столицы осложнено, а на некоторых участках дорог буксуют грузовики. При этом отмечалось, что коммунальные службы работают в усиленном режиме. В департаменте также призвали москвичей отложить поездки на автомобилях.
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