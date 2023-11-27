Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин заявил о преодолении банковским сектором РФ всех сложностей
Мир
Лавров заявил о наращивании преимущества БРИКС над G7
Общество
Суд вынес обвинительный приговор журналисткам Баязитовой и Архаровой
Мир
Украинская таможня сообщила о прибытии в страну скифского золота
Мир
Лавров исключил «завоевательные планы» России в Европе
Экономика
Костин указал на необходимость серьезной модернизации судостроительной отрасли РФ
Мир
Лавров заявил о развитии стратегического партнерства РФ и Бразилии
Мир
Боррель заявил о необходимости продления гуманитарной паузы в Газе
Мир
Протестующие пригрозили заблокировать все КПП на границе Польши с Украиной
Мир
Компьютерная томография исключила пневмонию у заболевшего папы римского Франциска
Общество
Начал работу второй Национальный форум Российского Красного Креста
Общество
Аэропорт Жуковский начал работу в штатном режиме после чистки полосы
Мир
В ЕС могут уничтожить сотни тысяч тонн кофе и какао из-за закона о лесах
Происшествия
На МКАД в результате ДТП образовалась пробка в 4,5 км

Песков рассказал, что Путин добрался на работу еще до снегопада

Песков: Путин добрался на работу еще до снегопада
0
Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин добирался на работу еще до начала снегопада. Об этом 27 ноября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент добирался на работу, насколько я знаю, до начала снегопада, до того, как всё совсем завалило, наверное, не так тяжело, как остальные москвичи, когда уже завалило снегом. Зима каждый год наступает и каждый год идет снег», — заявил Песков в ответ на вопрос журналистов о том, как президент добирался на работу после сильного снегопада в столице.

Он отметил также, что передвижения президента — непубличная тема. При этом Песков уточнил, что сам добирался на работу, как и другие граждане и подчеркнул, что все добрались на работу своевременно.

Ранее в этот день Гидрометцентр сообщил, что жителей Московской области в понедельник, 27 ноября, ждет облачная погода, местами сильный снег и гололед. Кроме того, синоптики предупредили о налипании снега на проводах и деревьях, а также о заносах на дорогах. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что городские службы работают в усиленном режиме. Он также призвал москвичей воздержаться от поездок на личном транспорте.

Этим утром столичный департамент транспорта сообщил, что движение на дорогах столицы осложнено, а на некоторых участках дорог буксуют грузовики. При этом отмечалось, что коммунальные службы работают в усиленном режиме. В департаменте также призвали москвичей отложить поездки на автомобилях.

Новость дополняется

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023