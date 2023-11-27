Воробьев: в Подмосковье прошел самый мощный снегопад за последние 40 лет

В Подмосковье минувшей ночью прошел самый мощный снегопад за последние 40 лет. Об этом в понедельник, 27 ноября, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как он рассказал в своем Telegram-канале, всю ночь дороги и улицы чистили почти 3 тыс. человек и больше 2 тыс. единиц техники. При этом работы не останавливаются ни на минуту, добавил он.

«Особое внимание — маршрутам общественного транспорта. Самая сложная ситуация по очистке дорог в Можайске, Ленинском, Лобне и Подольске. Перебрасываем туда дополнительные силы», — написал Воробьев, призвав жителей региона быть осторожнее на тротуарах и дорогах.

Губернатор также поблагодарил всех, кто дежурил всю ночь и продолжает работать в настоящее время.

В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в Москве за сутки выпало около 35% от месячной нормы осадков, в Московской области — около 56%. В Подмосковье самое большое количество осадков выпало на юге. В Кашире намело 23 мм снега.

Утром в понедельник столичный департамент транспорта сообщил, что движение на дорогах Москвы осложнено. Отмечалось, что на некоторых участках буксуют грузовики. В связи со снегопадом коммунальные службы работают в усиленном режиме. Москвичей призвали отложить поездки на автомобилях.