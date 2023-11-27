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Песков заявил о дестабилизации общества на Украине

Песков: украинское общество само дестабилизируется без влияния извне
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Украинское общество само дестабилизируется без влияния извне. Об этом 27 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Общество на Украине само дестабилизируется. Есть те, кто понимает суть происходящего, сохраняет способность трезво мыслить», — сказал он на брифинге.

Так Песков прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что президент РФ Владимир Путин якобы поручил дестабилизировать общество страны в связи с военным тупиком на Украине.

Переворот или отставка: к чему приведет конфликт Зеленского с Залужным
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Ранее в этот день директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) и полковник в отставке Юрий Кнутов заявил «Известиям», что на данный момент велика вероятность того, что военные могут взять власть на Украине.

До этого, 20 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что операция «Майдан-3», якобы нацеленная на смену главы государства, должна состояться до конца 2023 года. Он указал, что люди, которые запланировали операцию, «будут использовать любые инструменты, которые у них есть». При этом он отметил, что в конкретных деталях план может меняться и необязательно, что конечной целью станет его физическое устранение.

Ранее, 17 ноября, Зеленский заявил, что разведка и партнеры Украины сообщили ему о некой операции «Майдан-3», которую якобы готовит РФ, чтобы осуществить переворот в стране.

Тогда же политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» отверг возможность третьего майдана на Украине. По его словам, этого государственного переворота быть не может, особенно в исполнении пророссийских сил. Да и в самом Киеве на сегодняшний день трудно представить, что в украинском обществе найдутся люди, готовые выйти на улицу, требуя отставки Зеленского, добавил эксперт.

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