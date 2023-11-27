Пассажиров задержанных под Сочи поездов перевезут на автобусах

Пассажиров поездов, задержанных из-за последствий непогоды в Лазаревском районе Сочи, поездов перевозят пунктов назначения на автобусах. Об этом 27 ноября говорится в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«Сейчас пассажиров перевозят в пункты назначения на автобусах МУП «Сочиавтотранс» — в поселок Лазаревское или аэропорт города-курорта Сочи», — уточнили местные власти.

Шторм обрушился на Юг России накануне, в воскресенье. В понедельник морские волны размыли насыпь железной дороги между Сочи и Туапсе у побережья Черного моря в Лазаревском районе. Сообщалось, что в результате ЧП задержано около 50 пассажирских поездов.

Штормовой ветер также повалил деревья на железнодорожные пути на участках Лазаревское – Лоо и Лоо – Дагомыс.

Ранее в этот день мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о восстановлении железнодорожного сообщения в городе. Он добавил, что к работе по ликвидации последствий стихии привлечены более 250 человек и свыше 80 единиц техники.

Накануне сообщалось, что семь самолетов не смогли сесть в аэропорту Сочи вечером в воскресенье из-за бушующей там непогоды. Они ушли в запасные авиагавани.

По прогнозу синоптиков, в Сочи с 25 по 27 ноября ожидались смерчи, ливни, грозы и сильный ветер. МЧС предупредило граждан о сильных волнениях моря и угрозе формирования смерчей до конца 27 ноября.