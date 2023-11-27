По Сарапулом закрыли на зиму паромную переправу через Каму

Паромная переправа через реку Каму в направлении «Борок — Сарапул» (Удмуртия) с понедельника, 27 ноября, прекращает свою работу в связи с закрытием навигации и погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как отмечает ИА «Сусанин», в 2023 году ее открыли 4 мая.

По традиции, зимой через Каму открывают ледовую переправу. Однако для этого необходимо дождаться образования льда определенной толщины, которая сможет выдержать автомобили.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Удмуртии в 2024 году планируют начать ремонт Глазовской межрайонной больницы. На эти цели направят 300 млн рублей, еще 60 млн будут выделены из бюджета республики.