«РИА Новости» сообщило об обысках на Ипатовском пивоваренном заводе

ФСБ проводит обыски и изымает документы на Ипатовском пивоваренном заводе в Ставропольском крае. Об этом 27 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление федеральной службы по региону.

«На Ипатовском пивоваренном заводе проходят обыски и выемка документов. Мероприятия не связаны с качеством продукции, а связаны с сокрытием количества продукции по единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)», — говорится в сообщении.

Предварительно, причиной оперативных мероприятий стало сокрытие реального количества отгруженной продукции.

Речь идет о заводе, который выпускает пиво «Живое», «Лебердон», «Ипатово» и «Домашнее», а также лимонады и энергетики Mirax, следует из информации на сайте производителя.

16 октября Минпромторг предложил установить минимальные розничные цены (МРЦ) для разливного пива. Ведомство уверено, что таким образом можно решить проблему с «наливайками» — небольшими кафе, которые расположены в жилых домах и за счет своего статуса имеют право торговать спиртным круглосуточно.