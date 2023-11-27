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«РИА Новости» сообщило об обысках на Ипатовском пивоваренном заводе

«РИА Новости»: ФСБ проводит обыски на Ипатовском пивоваренном заводе
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Фото: vipatovo.ru
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ФСБ проводит обыски и изымает документы на Ипатовском пивоваренном заводе в Ставропольском крае. Об этом 27 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление федеральной службы по региону.

«На Ипатовском пивоваренном заводе проходят обыски и выемка документов. Мероприятия не связаны с качеством продукции, а связаны с сокрытием количества продукции по единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)», — говорится в сообщении.

Предварительно, причиной оперативных мероприятий стало сокрытие реального количества отгруженной продукции.

Речь идет о заводе, который выпускает пиво «Живое», «Лебердон», «Ипатово» и «Домашнее», а также лимонады и энергетики Mirax, следует из информации на сайте производителя.

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