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«Известия» показали обстановку в Крыму после шторма

«Известия»: на дорогах Крыма образовались заносы, не работают светофоры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Крыму после разразившегося шторма порывы ветра сменились на почти солнечную погоду, однако при этом на дорогах образовались заносы. Об этом 27 ноября рассказал находящийся на месте корреспондент «Известий» Николай Аксенов.

«Усиление ветра, которое синоптики прогнозировали во второй половине дня на полуострове, сменилось практически солнечной погодой. Падает мелкий снег, местами заносы, основные из них в районе Ангарского перевала», — сообщил корреспондент.

Как добавил Аксенов, во многих городах Крыма по-прежнему не работают светофоры. Кроме того, из-за нарушения электроснабжения без света остаются 400 тыс. человек.

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Ранее, 27 ноября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил «Известиям», что шторм в Крыму является самым мощным за всю историю наблюдений, его можно сравнить с бурей времен Крымской войны. По словам синоптика, самым сложным днем по погодным условиям является понедельник, 27 ноября.

Из-за шторма власти Крыма ввели режим ЧС на территории определенных муниципальных образований. Сообщалось, что из-за непогоды в Крыму погиб человек. Кроме того, семеро человек пострадали в Евпатории. Также в музее-аквариуме Севастополя из-за шторма погибли все животные, их было около 800.

Самые пострадавшие районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий 27 ноября объявлено выходным днем. По словам Аксенова, энергетики планируют за двое суток восстановить подачу электричества на полуострове.

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