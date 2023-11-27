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Сезон пассажирской навигации завершился в Подмосковье

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Фото: TASS/YURI KOCHETKOV
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В Московской области завершился сезон речной пассажирской навигации. В региональном минтрансе подвели итоги. С начала мая речными маршрутами в Лыткарино, Коломне и Серпухове воспользовались порядка 32 тыс. пассажиров. Это на 3% больше, чем в 2022 году.

Больше всего поездок было совершено на маршруте в Лыткарино — 20 тыс., пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ведомство.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, благодаря речной навигации жители экономят время в пути, не используя личный и наземный общественный транспорт.

Ранее, 16 ноября, сообщалось, что пассажиры совершили 2,2 млн поездок в текущем сезоне летней навигации на круизном и прогулочном флоте Москвы. Это на 22% больше, чем в 2022 году.

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