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В колонии №1 в Кургане впервые получили работу все осужденные

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Всех осужденных исправительной колонии № 1 города Кургана трудоустроили впервые за несколько десятков лет. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

Заключенные трудятся на литейном производстве, в цехе металлообработки, на производстве мебели и на мельнице. Как пояснили в УФСИН, свободных рук среди отбывающих наказание не осталось. Работают все осужденные, кроме инвалидов, пенсионеров, лиц без гражданства.

Всех работников трудоустроили в соответствии с действующим трудовым законодательством. Они получают зарплату не ниже минимального размера труда при выполнении установленных норм выработки, отмечает ИА «Ура.ру».

Заработанное идет на развитие производства, погашение ущерба, алименты и другие обязательные платежи. Не имеющие профессии осужденные обучаются навыкам в профучилище.

В конце октября «Известия» писали, что «воры в законе» не будут в обязательном порядке сидеть в отдельных камерах в СИЗО. Против этого выступили в правительстве.

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