Лавров оценил возможное в будущем восстановление отношений с Европой

Россия «десять раз подумает», если Европа предложит восстановить отношения, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

Он добавил, что России сейчас не время думать о том, как восстановить отношения с Европой, нужно думать о том, как перестать зависеть от ее «вывертов» в экономике, добавил дипломат.

«Думать о том, как нам восстановить отношения с Европой, я считаю, нам вообще не нужно. Нам нужно думать о том, как не зависеть от тех вывертов в европейской политике, прежде всего торгово-экономической, инвестиционной, которые Европа делает под воздействием Вашингтона», — отметил министр.

Также он сказал, что Евросоюз (ЕС) стремительно теряет экономический вес, и этот процесс будет ускоряться.

Ранее в ходе мероприятия Лавров подчеркнул, что Россия не имела агрессивных и завоевательных планов в Европе, как утверждает министр обороны США Ллойд Остин.

Ранее, 25 ноября, стало известно, что некоторые страны — члены Евросоюза выступили за смягчение инициатив Брюсселя по санкциям в отношении РФ.

Западные страны не впервые предлагают ослабить санкции в отношении России. Так, ранее, 24 ноября, СМИ сообщали, что Западу требуется отменить введенные ограничения, чтобы достичь мира в украинском конфликте. Также отмечалось, что веденные против РФ ограничительные меры так и не смогли остановить рост внешней торговли страны.

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции в каких-то областях тормозят Россию, однако в целом только стимулируют развитие страны.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.