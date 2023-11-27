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Рабочих для уборки снега разыскивают в Самарской области

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В Самарской области не закрыто 50 вакансий, предполагающих уборку снега на городских улицах. За такую работу некоторые компании предлагают 150 тыс. рублей в месяц. Таковы данные платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, которые приводит НИА «Самара».

В 40% таких вакансий ищут дворников, в 20% — разнорабочих, 12% предложений — для водителей, 6% — для машинистов. Треть компаний предлагает работать неполный день, по выходным или вечерами. В большинстве случаев работодатели хотят получить специалистов с опытом и образованием, но есть несколько вакансий для людей с высшим и средним специальным образованием. В 6% случаев до работы допускаются люди с инвалидностью.

Если дворник работает в качестве подработки, то он может получать до 10 тыс. рублей до вычета налогов. При работе полный день платить обещают от 18 тыс. рублей. А самые большие зарплаты предлагают будущим руководителям направления благоустройства (от 150 тыс. рублей). Они должны в том числе организовывать и контролировать уборку территорий и вывоз снега.

Ранее сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, насколько часто россияне сталкиваются с гендерной дискриминацией в процессе трудоустройства и работы. Так, более четверти россиян (26%) сталкивались с ограничениями по гендерному признаку при трудоустройстве или на работе. При этом почти каждая третья женщина (30%) ощущала дискриминацию на себе. Однако только 19% мужчин чувствовали предвзятое отношение работодателя по гендерной причине.

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