Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин заявил о преодолении банковским сектором РФ всех сложностей
Мир
Лавров заявил о наращивании преимущества БРИКС над G7
Общество
Суд вынес обвинительный приговор журналисткам Баязитовой и Архаровой
Мир
Украинская таможня сообщила о прибытии в страну скифского золота
Мир
Лавров исключил «завоевательные планы» России в Европе
Экономика
Костин указал на необходимость серьезной модернизации судостроительной отрасли РФ
Мир
Лавров заявил о развитии стратегического партнерства РФ и Бразилии
Мир
Боррель заявил о необходимости продления гуманитарной паузы в Газе
Мир
Протестующие пригрозили заблокировать все КПП на границе Польши с Украиной
Мир
Компьютерная томография исключила пневмонию у заболевшего папы римского Франциска
Общество
Начал работу второй Национальный форум Российского Красного Креста
Общество
Аэропорт Жуковский начал работу в штатном режиме после чистки полосы
Мир
В ЕС могут уничтожить сотни тысяч тонн кофе и какао из-за закона о лесах
Происшествия
На МКАД в результате ДТП образовалась пробка в 4,5 км

Лавров исключил «завоевательные планы» России в Европе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не имела агрессивных и завоевательных планов в Европе, как утверждает министр обороны США Ллойд Остин. Об этом 7 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Это произносится человеком, который занимает ответственный пост и который не может не получать экспертные оценки, в том числе специалистов Пентагона, которые анализируют состояние дел между Москвой и Вашингтоном и которые наверняка понимают, что конкретно решается на Украине, и что никаких агрессивных замыслов, каких-то завоевательных планов у России нет, не было и быть не может», — сказал Лавров на форуме «Примаковские чтения».

Министр также заявил, что России сейчас не нужно думать о том, как восстанавливать отношения с Европой.

«Думать о том, как нам восстановить отношения с Европой, я считаю, нам вообще не нужно. Нам нужно думать о том, как не зависеть от тех вывертов в европейской политике, прежде всего торгово-экономической, инвестиционной, которые Европа делает под воздействием Вашингтона», — отметил Лавров.

Он указал, что Россия должна обезопасить себя во всех ключевых сферах экономики и безопасности, от которых зависит будущее страны.

«Ледяной» прием: какую угрозу России несут учения НАТО на Балтике
В ходе Freezing Winds 23 может отрабатываться блокада Финского залива, полагают эксперты

Ранее, 23 ноября, президент Чехии Петр Павел во время заседания Вышеградской группы заявил, что НАТО воспринимает Россию как угрозу и готовится к конфликту высокой интенсивности.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что это Европа является угрозой для России, так как с ее стороны происходит расширение НАТО у границ РФ.

До этого, 30 октября, глава минобороны Германии Борис Писториус предупредил о возможной войне в Европе. Он объяснил, что в такой ситуации нужно быть стойкими и готовыми. Более того, конфликты на Ближнем Востоке и Украине будут иметь последствия в немецком обществе, указал министр.

27 октября Павел также отмечал, что, если падет Украина, вслед за ней падет и вся Европа. Чешский лидер заявил, что современные конфликты нельзя решить, просто выслушав каждую сторону и проведя линию где-то между интересами каждой из них.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023