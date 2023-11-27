Лавров исключил «завоевательные планы» России в Европе

Россия не имела агрессивных и завоевательных планов в Европе, как утверждает министр обороны США Ллойд Остин. Об этом 7 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Это произносится человеком, который занимает ответственный пост и который не может не получать экспертные оценки, в том числе специалистов Пентагона, которые анализируют состояние дел между Москвой и Вашингтоном и которые наверняка понимают, что конкретно решается на Украине, и что никаких агрессивных замыслов, каких-то завоевательных планов у России нет, не было и быть не может», — сказал Лавров на форуме «Примаковские чтения».

Министр также заявил, что России сейчас не нужно думать о том, как восстанавливать отношения с Европой.

«Думать о том, как нам восстановить отношения с Европой, я считаю, нам вообще не нужно. Нам нужно думать о том, как не зависеть от тех вывертов в европейской политике, прежде всего торгово-экономической, инвестиционной, которые Европа делает под воздействием Вашингтона», — отметил Лавров.

Он указал, что Россия должна обезопасить себя во всех ключевых сферах экономики и безопасности, от которых зависит будущее страны.

Ранее, 23 ноября, президент Чехии Петр Павел во время заседания Вышеградской группы заявил, что НАТО воспринимает Россию как угрозу и готовится к конфликту высокой интенсивности.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что это Европа является угрозой для России, так как с ее стороны происходит расширение НАТО у границ РФ.

До этого, 30 октября, глава минобороны Германии Борис Писториус предупредил о возможной войне в Европе. Он объяснил, что в такой ситуации нужно быть стойкими и готовыми. Более того, конфликты на Ближнем Востоке и Украине будут иметь последствия в немецком обществе, указал министр.

27 октября Павел также отмечал, что, если падет Украина, вслед за ней падет и вся Европа. Чешский лидер заявил, что современные конфликты нельзя решить, просто выслушав каждую сторону и проведя линию где-то между интересами каждой из них.