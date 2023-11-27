Врач и беременная пассажирка скорой помощи пострадали в ДТП в Саратове

В Саратове произошло массовое ДТП с участием машины скорой помощи. Пострадали две женщины: фельдшер и беременная пассажирка сокрой помощи.

ДТП произошло накануне, 26 ноября, в 21:40 на улице Чернышевского. Столкнулись пять автомобилей: «Газель» скорой помощи, две «Лады Гранты», Datsun и Volkswagen. Также была задета припаркованная Toyota, в салоне которой не было водителя.

Причины случившегося сейчас устанавливаются, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Ранее, 25 ноября, сообщалось о крупном ДТП в Саратовской области. Два человека погибли и еще один пострадал в ДТП с участием двух грузовиков и легковушки.