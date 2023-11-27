Протестующие пригрозили заблокировать все КПП на границе Польши с Украиной

Протестующие на польско-украинской границе пригрозили остановить работу всех контрольно-пропускных пунктов (КПП). Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает телеканал Polsat News.

«Мы будем усиливать протест, не допуская автомобилей из Украины на все пограничные переходы с Польшей. Но я думаю, что к тому времени что-то будет решаться, потому что всё идет в правильном направлении», — рассказал представитель польского комитета защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта Адам Издебский.

Сейчас на КПП в Медыке из-за блокирования пункта пропуска протестующими очередь составляет около 30 км, а водителям приходится ждать примерно по 127 часов. Из-за холодной погоды водители вынуждены не выключать двигатели машин.

«Водителям начинают нервничать, и лучшим примером этого стало на пограничном переходе в Корчуве, где около 100 водителей вышли из своих грузовиков и пошли к протестующим, требуя, чтобы их немедленно пропустили», — рассказала журналистка издания Катажина Щирек.

Перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого что на границе скопились огромные очереди из грузовиков.

25 ноября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. По его словам, власти страны уже начали работу над разрешением данного конфликта, а Польше необходимо дать какое-то время для разрешения ситуации.

В этот же день, 25 ноября, мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу немедленно прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной. Он отметил, что все положительные для Киева действия Варшавы сводятся на нет «группой маргиналов», которые блокируют поставки гуманитарных товаров.

Однако польские перевозчики объявили о продлении протестной акции до 1 февраля следующего года и ее расширении на очередной пункт пропуска, в Медыке, а 23 ноября они заблокировали поставки на Украину военных грузов.

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.